Стало известно о планах России и Белоруссии сотрудничать по космосу Путин заявил о планах сотрудничать с Белоруссией в сфере космоса и атомной энергетики

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о планах сотрудничать с республикой в сфере атомной энергетики. Российский лидер сообщил о намерении создать целую совместную отрасль, которая будет готовить новые кадры, а также вносить вклад в развитие науки.

РФ готова дальше развивать этот [атомный] проект, работать, блоки строить. На мой взгляд, самое важное — это то, что мы готовы создавать отрасль, готовить национальные кадры, развивать науку соответствующим образом. Предварительные договоренности уже есть, — заявил Путин.

По словам главы государства, и по космической сфере у России и Белоруссии «есть соответствующие планы».

Кроме того, Путин назвал экономику приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии. По его словам, еще в 2021 году страны сделали большой рывок в развитии торгово-экономический связей. Президент подчеркнул, что Белоруссия — не только «добрый сосед», но и «союзник». По заявлению российского лидера, все экономические вопросы решаются, исходя из этого.

Сегодня днем российский президент прибыл в Минск впервые за три года. Лукашенко встретил Путина в аэропорту лично. В повестке дня у сторон все аспекты двусторонних отношений.