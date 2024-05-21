Стало известно о назначении 18-летнего сына Кадырова министром 18-летний сын Рамзана Кадырова стал министром по физкультуре и спорту Чечни

Фото: t.me/RKadyrov_95*

Ахмат Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о назначении своего сына Ахмата Кадырова на должность министра физической культуры и спорта региона. Прежний министр Иса Ибрагимов теперь будет заместителем руководителя администрации.

По словам Кадырова, Рамзан Висмурадов стал министром по делам молодежи, а Темирлан Хучиев — министром промышленности и энергетики. Хоза Бурсагов и Альберт Рабуев назначены главами районов.

На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров, — указал глава Чечни.

По его словам, каждый из представленных на новые должности полностью оправдает оказанное ему доверие. Кадыров подчеркнул, что все они являются достойными членами команды, основанной Ахматом Кадыровым, и их главной задачей является служение во благо России и чеченского народа.

Ранее Муслим Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики в связи с переходом на другую работу, сообщил Кадыров. Глава Чечни пояснил, что исполняющим обязанности председателя правительства назначен Иса Тумхаджиев.