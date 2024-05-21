Хучиев ушел с поста председателя правительства Чечни Кадыров: Хучиев ушел с поста главы правительства Чечни на другую работу

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Муслим Хучиев

Муслим Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики в связи с переходом на другую работу, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни пояснил, что исполняющим обязанности председателя правительства назначен Иса Тумхаджиев.

Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики, — написал Кадыров.

Он отметил, что экс-глава правительства республики является настоящим профессионалом и государственным деятелем со стратегическим мышлением. Хучиев пользуется уважением далеко за пределами Чечни, а его незаурядные деловые и личностные качества, богатый опыт востребованы на новом месте, добавил Кадыров. По его словам, деятельность Хучиева способствовала выходу Чечни на лидирующие позиции в различных федеральных рейтингах, а также обеспечила устойчивые показатели социально-экономического развития.

Ранее Кадыров подтвердил уход председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова с должности. Глава республики заявил, что Даудов сложил полномочия во время заседания 15 мая. Глава Чечни поблагодарил Даудова за его работу и сообщил, что новым председателем парламента Чечни избран Шаид Жамалдаев.