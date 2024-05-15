Кадыров оценил вклад Даудова на посту спикера парламента Чечни Кадыров подтвердил уход Даудова с поста спикера парламента Чечни

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Магомед Даудов

Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов официально сложил с себя полномочия во время заседания 15 мая, подтвердил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он высоко оценил вклад Даудова за время его работы на этом посту.

Сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах, — написал руководитель региона.

Он отметил, что в течении девяти лет на посту спикера чеченского парламента Даудов внес неоценимый вклад в развитие законотворческой системы республики. Помимо своих прямых обязанностей, он выполнял важные и ключевые для региона задачи, в том числе руководство Региональным штабом проведения спецоперации, заявил Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил Даудова за его работу и сообщил, что новым председателем Парламента Чечни избран Шаид Жамалдаев. Кадыров убежден, что новый спикер, будучи опытным управленцем, легко справится с возложенными обязанностями.

Ранее Магомед Даудов сообщил, что сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни после совещания с Рамзаном Кадыровым. По его словам, он не знает, какой пост будет занимать в будущем. Экс-спикер парламента республики также поблагодарил депутатов за эффективную работу.