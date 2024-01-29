Стало известно, кто из россиян имеет право на бесплатные лекарства Депутат Чаплин: бесплатные лекарства положены детям, инвалидам и ветеранам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно статистике, 80% россиян не подозревают, что им или их близким родственникам положены бесплатные лекарства, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Однако полный перечень таких категорий граждан перечислить сложно, отмечает он. Список формируется на основании двух источников финансирования — федерального и регионального бюджетов.

Согласно статистике, 80% россиян не подозревают о том, что им или их близким родственникам положены бесплатные лекарства. В России примерно 25% из всего населения — пенсионеры, которые как минимум могут претендовать на покупку лекарств со скидкой 50%, — говорит депутат.

В число льготников входят дети до трех лет, дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, участники Гражданской и Великой Отечественной войн, ветераны боевых действий, родители и жены погибших при исполнении долга военнослужащих и другие. Чаплин уточняет, что бесплатные лекарства выдают в социальных аптеках. Если нужного препарата нет в наличии, то аптека закажет его. При этом необходимо назначение врача и подтверждение льготной категории.

Скидка на лекарства в размере 50% положена пенсионерам, участникам катастрофы на Чернобыльской АЭС, работающим инвалидам II группы, инвалидам III группы, признанным в установленном порядке безработными, и другим. Существует и перечень болезней, при которых положена помощь даже вне зависимости от наличия льготной категории. Это онкология, бронхиальная астма, ревматические заболевания, диабет, инфаркт (лекарства можно получать бесплатно шесть месяцев), ВИЧ, ДЦП, рассеянный склероз и другие, отмечает депутат.

Это льготы федерального уровня, и на них могут претендовать все граждане, вне зависимости от региона. Помимо этого, также в каждом субъекте РФ существует список региональных льгот. Например, жителям Крайнего Севера доступен расширенный список помощи, — говорит Чаплин.

Все льготные категории граждан на федеральном уровне перечислены в постановлении правительства № 890 от 30 июля 1994 года. Однако, по словам депутата, пациент может рассчитывать на льготное получение лекарств, даже если он не попадает ни в одну из перечисленных в документе категорий. Если какое-либо лекарство жизненно необходимо, то можно требовать врачебную комиссию. Она может принять соответствующее решение и выписать нужные документы. Чаплин отмечает, что при любом отказе от помощи на местном уровне стоит обращаться с жалобами.

В начале года российское правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2024–2026 годы. Ее финансирование за счет средств ОМС увеличено более чем на 400 млрд рублей. Особое внимание уделили повышению доступности высокотехнологичной помощи. При этом некоторые ее виды перевели в программу обязательного медстрахования.