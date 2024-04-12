Стало известно, продлят ли действие российских водительских прав в 2024-м Депутат Толмачев: в 2024-м срок действия водительских прав продлят на три года

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Срок действия российских водительских прав в 2024-м автоматически продлят на три года, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что правительство РФ приняло соответствующее решение в конце 2023 года.

Если у вас в 2024 году истекает срок действия водительского удостоверения, не переживайте. Можно спокойно ездить дальше. В конце прошлого года правительство приняло решение о продлении действия этого документа. К примеру, если права «годны» до 1 мая 2024 года, смело пользуйтесь ими до 1 мая 2027-го. То же самое с 2025 годом: продление — до 2028-го, — отметил Толмачев.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что идея включить в аптечку водителя спасательное изометрическое одеяло правильная, этот предмет необходим. Эксперт отметил, что такое одеяло пригодится, чтобы положить раненого человека на землю.

При этом он обратил внимание, что никто не контролирует наличие аптечки в автомобиле, поэтому многие водители пользуются этим. Шапарин призвал вернуть аптечку в список обязательно контролируемых вещей, чтобы сотрудники ГИБДД проверяли ее наличие вместе с документами автомобилиста. Кроме того, Шапарин посоветовал водителям не покупать дешевые аптечки, а собирать их самостоятельно или отдать предпочтение армейской.