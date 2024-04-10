Автоэксперт оценил включение в аптечку водителя спасательного одеяла Автоэксперт Шапарин: спасательное одеяло необходимо в аптечке водителя

Идея включить в аптечку водителя спасательное изометрическое одеяло правильная, этот предмет необходим, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В беседе с НСН эксперт отметил, что оно пригодится, чтобы положить раненого человека на землю.

Одеяло — штука достаточно нужная. Когда мы весной или осенью, молчу уж про зиму, раненого человека кладем на землю, то он рискует потерять много крови и свою нормальную температуру. Одеяло может помочь в нештатных ситуациях, когда люди застревают на зимних трассах, — пояснил Шапарин.

При этом он обратил внимание, что никто не контролирует наличие аптечки в автомобиле. Многие водители из-за этого пренебрегают данным предметом. Шапарин призвал вернуть аптечку в список обязательно контролируемых вещей, чтобы сотрудники ГИБДД проверяли ее наличие вместе с документами автомобилиста. Эксперт уточнил, что также стоит поступить и с огнетушителями.

Кроме того, Шапарин посоветовал водителям не покупать дешевые аптечки, а собирать их самостоятельно или отдать предпочтение армейской. В ней должны находиться бинты, жгуты и специальным ножницы. Эксперт порекомендовал положить и кровоостанавливающие салфетки.

До этого Минздрав предложил скорректировать содержимое автомобильной аптечки. Ее захотели дополнить спасательным изометрическим одеялом и хирургическими ножницами.

Автоэксперт Дмитрий Попов ранее рассказал, что безопасность на дорогах зависит от множества факторов, среди которых условия видимости, стаж водителя, его психическое и физическое состояние. По его словам, важно и качество дорог, в том числе ширина проезжей части и полос.