Автоэксперт перечислил факторы, от которых зависит безопасность на дорогах Автоэксперт Попов: безопасность на дорогах зависит от ширины проезжей части

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безопасность на дорогах зависит от множества факторов, среди которых условия видимости, стаж водителя, его психическое и физическое состояние, рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов. В разговоре с РИАМО он уточнил, что важно и качество дорог, в том числе ширина проезжей части и полос.

Обстоятельств, которые влияют на формирование ДТП, огромное количество. Включая даже условия видимости, связанные с восходом солнца. Если говорить про качество дороги, то из градостроительных решений это ширина проезжей части и полос, — пояснил эксперт.

Кроме того, важен горизонтальный профиль дороги: есть ли закругления и повороты, которые создают области невидимости. Автоэксперт отметил, что количество ДТП увеличивается из-за колейности дорог. По его словам, верхний слой покрытия должен быть плотным. Также необходимо устанавливать освещение на трассах. На безопасность влияет и качество уборки проезжей части, добавил Попов.

Автоюрист Дмитрий Славнов ранее рассказал, что при повреждении автомобиля из-за дорожной ямы следует вызвать бригаду дорожно-патрульной службы. По его словам, перед этим водителю необходимо самостоятельно оценить степень повреждения транспортного средства и размер выбоины.