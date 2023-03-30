Стали известны подробности деятельности задержанного журналиста WSJ Захарова: деятельность задержанного корреспондента WSJ не имеет отношения к журналистике

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Эван Гершкович (слева)

Деятельность корреспондента американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, который был задержан в Екатеринбурге, не имеет отношения к журналистике, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, он использовал журналистскую визу и аккредитацию для прикрытия.

То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного «западника хватают за руку», — заявила Захарова.

Сотрудники ФСБ России задержали корреспондента американского издания в Екатеринбурге. Журналиста подозревают в шпионаже со сбором сведений, составляющих гостайну. По данным ведомства, корреспондент WSJ занимался сбором информации о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.