«Сразу побегут дружить»: в ГД назвали условие улучшения отношений с ФРГ Депутат Журова сообщила, что отношения России и ФРГ улучшатся сразу после окончания СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отношения России и ФРГ улучшатся сразу после окончания СВО, предположила в разговоре с NEWS.ru заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, как только будет подписан мирный договор на Украине, немецкие представители «тут же побегут обратно дружить».

Вы же понимаете, когда СВО закончится, исключительно после этого. Когда мирный договор будет подписан, понятно, на наших условиях, и мы с ним согласимся, тогда да, тут же сразу побегут обратно дружить, — сказала Журова.

Ранее в МИД России заявили, что Германия выслала из страны 20 российских дипломатов. Ведомство осудило действия Берлина, отметив, что немецкая сторона продолжает демонстративно разрушать двусторонние отношения. Кроме того, в ведомстве отметили, что ФРГ нарушила обещание не афишировать высылку дипломатов. Немецкие власти сообщили об этом СМИ, которые регулярно используют «для организации контролируемых утечек и информационных вопросов», заявили в МИД.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти России выслали из страны более 20 немецких дипломатов. По ее словам, это стало ответной мерой на высылку российских дипломатов из Германии.