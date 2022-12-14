Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2023 году Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2023 году до 16 тысяч 242 рублей

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Совет Федерации одобрил закон об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда на уровне 16 тысяч 242 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительные материалы к документу. Закон позволит повысить заработную плату около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год <...> МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рублей в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году, — сказано в документах.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 1 января 2023 года ожидать повышения заработной платы могут те россияне, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда.

Она отметила, что заработная плата будет индексирована работникам, получающим выплаты на уровне МРОТ и в зависимости от МРОТ, а также представителям государственной сферы.

свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение нижней палаты об установлении минимального размера оплаты труда в размере 16 242 рублей единственно возможным. Он призвал «не затаптывать это решение ногами», отметив, что эта сумма — не то, к чему нужно стремиться.