Совет Федерации одобрил запрет на размещение рекламы у иноагентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совет Федерации единогласно поддержал закон о запрете россиянам размещать рекламу на площадках иностранных агентов. Трансляция заседания верхней палаты парламента велась на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». За принятие закона высказались 165 парламентариев.

Отмечается, что запрет на размещение рекламы был одобрен единогласно. Согласно тексту законопроекта, опубликованного на официальном портале правовой информации, он также предусматривает введение запрета на рекламу в СМИ и интернете ресурсов, принадлежащих иноагентам. Запрет распространяется на все виды информационных площадок: социальные сети, сайты, блоги.

Депутаты Госдумы 28 февраля единогласно приняли в третьем чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих иноагентам. За принятие законопроекта проголосовали 402 члена парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что данный закон уже продемонстрировал свою высокую эффективность. Он указал, что многие СМИ и блогеры объявили о своем закрытии или сокращениях штата. По его прогнозам, доходов от рекламы лишатся от 50% до 80% проектов.

Володин также рассказал, что в Госдуму поступают предложения о запрете гонораров артистам и писателям, признанным иноагентами и выступающим против проведения военной операции на Украине. По его словам, люди, которые, находятся за границей и занимаются дискредитацией Вооруженных сил России, не должны кормиться за ее счет.