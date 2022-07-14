«Совершенно нормально»: Песков о привлечении бизнеса из России Казахстаном

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерение властей Казахстана привлечь в республику ушедшие из России иностранные компании. По его словам, это абсолютно нормальная практика, привлечь инвесторов из-за рубежа стараются все страны, в том числе и РФ, передает ТАСС.

Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну, — сказал пресс-секретарь президента.

При этом, по его мнению, многие компании вынуждены уходить из России, поскольку на них оказывается давление извне.

Это, к сожалению, реальность, в которой мы живем и работаем, — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в республику уходящих из России иностранных компаний. Он уверен, что это даст Казахстану возможности для наращивания производства товаров средних и верхних пределов.