Собянин: Москва продолжит помогать Донецку и Луганску

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Поездка Сергея Собянина в Луганскую Народную Республику

Московские власти продолжат оказывать помощь Донецку и Луганску, заявил в эфире телеканала «Россия-24» мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, «каждый должен делать всё, что от него зависит», особенно в такие тяжелые и напряженные времена. Градоначальник напомнил, как прошлым летом в указанных областях специалисты провели работу по восстановлению социальных и культурных объектов, дорожной инфраструктуры, коммуникаций.

Будем вместе с местными властями заниматься, мы их не бросим, будем помогать и дальше, — сказал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что поставленные прежде задачи были выполнены. По словам чиновника, текущее состояние объектов и Донецке и Луганске требует иного масштаба работ.

Сергей Собянин ранее сообщил о посещении зоны специальной военной операции на Украине. Он рассказал, что встретился с мобилизованными жителями столицы, и обнародовал снимки из зоны установки оборонительных рубежей.

Градоначальник подчеркнул, что у военных боевое настроение. Собянин отметил, что в рамках своего посещения зоны СВО он побывал на линии, где работают тысячи сотрудников городского хозяйства. Там мэру столицы удалось побеседовать как с военными, так и со строителями.