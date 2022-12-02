Собянин рассказал о встрече с мобилизованными москвичами в зоне СВО Собянин посетил линию обороны в зоне проведения спецоперации

Фото: t.me/mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о посещении зоны специальной военной операции на Украине. Он рассказал, что встретился с мобилизованными жителями столицы, и обнародовал снимки с зоны установки оборонительных рубежей. Собянин подчеркнул, что у встреченных им военных боевое настроение.

Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты, — написал градоначальник.

Собянин отметил, что в рамках своего посещения зоны СВО он побывал на линии, где работают тысячи сотрудников городского хозяйства. Там мэру столицы удалось побеседовать как с военными, так и со строителями.

Ранее мэр говорил, что главной задачей Москвы, как и большинства российских регионов, в период проведения специальной военной операции на Украине является обеспечение нормального функционирования всех сфер жизни. По его словам, о победе будет просто невозможно говорить, если разруха будет внутри. Также градоначальник подчеркнул, что нет необходимости как-то ограничивать привычный ритм московской жизни.