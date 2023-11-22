Снесенные на Западе советские памятники предложили воссоздать в России В петербургском заксобрании захотели воссоздать снесенные на Западе памятники

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты петербургского заксобрания предложили воссоздать в России советские памятники, снесенные недружественными странами на Западе, пишет «Парламентская газета». Глава комитета по законодательству, соавтор инициативы Всеволод Беликов в беседе с изданием подчеркнул, что основная цель проекта — защитить историческую память.

Мы все вместе, вся власть и весь наш многонациональный народ — мы сможем защитить историческую память, наше наследие и предметы гордости. И оставить все святые для нас реликвии потомкам. Это основная задача, которая стоит перед нами, — пояснил депутат.

Парламентарии предлагают демонтировать советские монументы, которые подлежат угрозе повреждения или уничтожения, и вывозить их в Россию. Те памятники, которые уже были уничтожены, по мнению депутатов петербургского заксобрания, должны быть воссозданы прямо на территории страны. Законопроект был одобрен в первом чтении, сейчас готовятся поправки, которые будут представлены 25 ноября.

Мы хотели не просто заявить о необходимости что-то с этим сделать, не крикнуть «ура!», а зафиксировать позицию нашей страны по этому вопросу и закрепить механизм решения проблемы. Мы понимаем, что эта инициатива — импульс для большой серьезной работы многих федеральных ведомств и ответственных структур в регионах, — подчеркнул Беликов.

Вандалы в Одессе ранее облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Монумент был сооружен еще в 1887–1889 годах на пожертвования местных жителей. Сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись.