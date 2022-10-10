«Смешного тут мало»: в ГД оценили объявление в розыск Медведева и Захаровой Депутат ГД Журова: в объявлении в розыск СБУ Медведева и Захаровой мало смешного

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В объявлении в розыск СБУ замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева и представителя МИД РФ Марии Захаровой нет ничего смешного, таким мнением с NEWS.ru поделилась член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она также призвала граждан России, отправляющихся за рубеж, быть максимально внимательными. По мнению парламентария, россиян могут обвинить «в убийствах мирных граждан на востоке Украины».

Смешного тут мало. Также помимо Дмитрия Анатольевича и Марии Захаровой в данном списке присутствует достаточно большое количество граждан нашей страны. Хочу предостеречь людей, которые хотят отправиться за границу в данный момент. Им надо максимально внимательно относиться к подобного рода поездкам. Они совершенно спокойно могут быть арестованы во время поездки на основании подобных документов. Ответить симметрично мы в состоянии. Например: объявив в розыск, через суд, людей, причастных к терактам, а также участвующих в убийствах мирных граждан на востоке Украины, — заявила Журова.

Служба безопасности Украины объявила в розыск представителя МИД России Марию Захарову накануне. Кроме того, в розыск был объявлен замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Всего СБУ внесла в список разыскиваемых около 700 высокопоставленных граждан РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием замглавы Совбеза.