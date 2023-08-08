Слуцкий предложил давать россиянам перерыв на работе в сильную жару

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Россиянам необходимо давать перерыв на работе в жару, так как высокая температура воздуха может негативно повлиять на здоровье, заявил NEWS.ru лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, он встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым в условиях 40-градусной жары, которую можно сравнить с африканской. Он предложил главе региона провести эксперимент, введя дневной перерыв на предприятиях наподобие испанской сиесты.

Нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной. Например, предусмотреть сиесту, когда в самое пекло на 3-4 часа работники могут отправиться домой, — рассказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что в условиях сильной жары растет риск инфарктов. Особенно опасны такие погодные условия для пожилых людей. При этом в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, так как температура на планет растет, отмечает политик.

Лидер партии также предложил альтернативные варианты, которые помогут облегчить состояние работников в южных регионах России. В частности он предлагает предприятиям переводить часть сотрудников на удаленную работу или же ввести четырехдневный режим, чтобы у них было больше времени на восстановление. Кроме того, такая мера позволит разгрузить дороги, считает он.

По данным заместителя директора программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus Саманты Берджесс, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура составила 16,96 градуса по Цельсию, что на 0,72 градуса выше, чем средняя температура за период с 1991 по 2020 годы. Температура воды в Мировом океане также побила рекорд, достигнув отметки в 20,96 градуса.