«Скоро доиграются»: Совфед ответил на заявления США о принадлежности Крыма Сенатор Ковитиди: нападение на Крым приведет к прямому столкновению России с НАТО

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Ольга Ковитиди

Нападение на Крым приведет к прямому столкновению России с НАТО, сообщила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Так она отреагировала на заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что США разрешили Украине проводить военные операции на Крымском полуострове. Член Совфеда также отметила, что такие высказывания американского представителя опасны и подталкивают мир к глобальной войне. По ее мнению, Запад «скоро доиграется» и России «придется бить их прямо в лоб». Ковитиди напомнила, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Президент России уже прямо сказал, что нападение на Крым приведет к прямому столкновению РФ с НАТО. И европейцы с американцами должны для себя решить, стоит ли все это возможной глобальной ядерной войны? Кто бы в данный момент не проводил вылазки и диверсии в Крыму, ЕС в любом случае станет стороной конфликта и отсидеться у них не выйдет. То же могу сказать и о США. Вопреки их зазеркальному мышлению они не смогут отсидеться от ядерной зимы. Также я твердо уверена, что пора перестать с ними деликатничать и на каждый подобный выпад нам сразу же стоит бить их прямо в лоб. Не стоит зимой будить и без того встревоженного медведя, ведь в этом случае западные страны очень скоро доиграются, — сказала Ковитиди.

16 декабря Кирби заявил, что США считают территорию Крымского полуострова украинской, а потому Киев вправе проводить там любые военные операции. По его мнению, Москва пытается внушить страх народу Украины в зимний период.

Другой анонимный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил, что Украина имеет военный потенциал для возврата Крыма, однако многие официальные лица обеспокоены возможностью применения Россией ядерного оружия в ответ на эти действия.