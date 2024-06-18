СК возбудил дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве

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Следственный комитет России возбудил дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечается, факт незаконной регистрации иностранцев был выявлен во время расследования.

В ходе расследования выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, — говорится в сообщении.

С 11 июня в московские больницы обратились уже более 100 человек с признаками пищевого отравления. Все пациенты заказывали продукты питания через службы доставки. Расследование показало, что в организации были множественные нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Задержаны трое фигурантов дела. Ими оказались фактический руководитель компании по производству продукции, гендиректор и руководитель отдела качества. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Врач-инфекционист, главный внештатный специалист Московской области по инфекционным болезням у детей Елена Мескина заявила, что распознать бактерии и токсины ботулизма в готовом блюде в принципе невозможно, а в продуктах — крайне сложно. По ее словам, чтобы не заразиться этой болезнью, нужно соблюдать определенные правила, но даже они не могут защитить на 100%.