СК раскрыл подробности задержания ректора БФУ Федорова СК: ректор БФУ Федоров подозревается в присвоении 18 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ректор Балтийского федерального университета имени Канта Александр Федоров подозревается в присвоении 18 млн рублей, сообщили в Следственном комитете России. Как отмечается, по делу также проходит его заместитель Елена Мялкина.

Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 года подозреваемые присвоили свыше 18 млн рублей благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных сотрудников. Дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Калининградской области.

Telegram-канал SHOT ранее опубликовал снимок с моментом задержания ректора. На нем видно, что Федорова задержали прямо на рабочем месте. Судя по распространенным каналом кадрам, во время обысков на его столе лежало множество купюр номиналом пять тысяч рублей, следователи проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Москве по решению Бутырского суда под домашний арест направлен студент Российского университета медицины. Его подозревают в даче взяток преподавателям в обмен на зачет. В материалах дела указано, что молодой человек сговорился с другими неназванными лицами и был посредником при передаче денег.