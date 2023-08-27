Силы ПВО сбили два беспилотника над двумя областями России МО: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской и Курской областями

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украина в ночь на 27 августа предприняла попытку атаковать Брянскую и Курскую области двумя БПЛА, сообщает Минобороны РФ в Telegram. По данным военного ведомства, оба аппарата сбиты силами ПВО.

27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей, — отмечается в сообщении министерства.

В военном ведомстве уточнили, что атака на Брянскую область была проведена 26 августа около 21:45. Информацию о сбитом над регионом беспилотнике ранее подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, БПЛА самолетного типа был сбит над Трубчевским районом. Обломки беспилотника упали в поле. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте ЧП работали оперативные службы региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 26 августа житель населенного пункта Щетиновка погиб в результате атаки украинского беспилотника. По его словам, ВСУ сбросили боеприпас, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву.