Силуанов назвал валюту, в которой следует хранить сбережения Силуанов посоветовал хранить сбережения в рублях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хранить сбережения следует в рублях, рассказал министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, сейчас в стране появляется много новых способов хранить сбережения в национальной валюте.

Это индивидуальные инвестиционные счета, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан, поэтому наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надежные активы — хороший инструмент, — рассказал Силуанов.

Министр вновь назвал доллар токсичной валютой. По его словам, в этой связи юань становится все интереснее для инвестиций.

Ранее Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России, в отличие от Москвы, которая ищет новые надежные механизмы расчетов. Он подчеркнул, что система страны стабильна: произошло снижение инфляции и курс стабилизировался. Министр также подчеркнул, что банк БРИКС работает вне политики.

До этого первый министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что курс доллара вряд ли преодолеет планку в 100 рублей в этом году. По его словам, властям страны выгоден относительно слабый курс рубля, чтобы лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары.