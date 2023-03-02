В сибирской лаборатории нашли свыше 140 кг наркотиков

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Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области вместе с коллегами из города Зимы вломились в подпольную нарколабораторию в сибирском поселке Новолетники. В кустарно оборудованном цеху было найдено более 140 кг синтетических наркотиков, что составляет примерно 425 тысяч разовых доз, а также прекурсоры, около 600 емкостей и защитные костюмы, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зимы пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири. <...> Из незаконного оборота изъято свыше 140 килограммов синтетического наркотика (α-PVP), — сказала она.

По словам Волк, преступники оборудовали лабораторию таким образом, что попасть в нее можно только через подвал частного дома, откуда нужно пройти несколько метров вдоль подземного перехода.

Она отметила, что запрещенные вещества сбывались на территории Иркутской области с помощью информационно-телекоммуникационных технологий и электронных платежных систем.

Ранее сотрудники ФСБ перекрыли в Хабаровске межрегиональный канал поставок мефедрона. У 36-летнего мужчины силовики изъяли три килограмма наркотиков стоимостью 12 млн рублей. В ФСБ подчеркнули, что хабаровчанин пытался провезти крупную партию наркотиков в краевой центр из другого региона на личном автомобиле.