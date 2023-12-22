Стало известно, за что ищут Марию Певчих SHOT: МВД объявил главу ФБК Певчих в розыск за фейки об армии РФ и экстремизм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Фонда борьбы с коррупцией (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Мария Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) стала фигурантом трех уголовных дел, передает Telegram-канал SHOT. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Накануне ее объявили в розыск.

В отношении женщины возбуждены дела по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения), по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации), по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц по мотивам политической вражды).

Ранее сообщалось, что Певчих причастна к работе «фабрик эльфов». Они работают при финансовой поддержке Free Russia Foundation, продвигая антивоенную риторику и занимаясь, как характеризует RT, «контрпропагандистской работой в социальных сетях».

За утечкой информации о сети фейковых аккаунтов ФБК может стоять Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По сведениям RT, он недоволен нарастающим сотрудничеством Певчих со структурами оппозиционера Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).