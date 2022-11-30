Шойгу рассказал о строительстве инфраструктуры для новых ракет в РВСН Шойгу: в пяти соединениях РВСН возводится инфраструктура под новые ракетные комплексы

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) идет строительство инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов, сообщил на коллегии министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, уже переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в Гаджиево Мурманской области и объекты основного пункта базирования в дагестанском Каспийске, передает РИА Новости.

На текущий момент в пяти соединениях ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов, — сказал Шойгу.

Он также добавил, что войска России применяют в спецоперации разведывательно-ударные огневые комплексы, включающие в себя беспилотники. Особое внимание в следующем году особое будет уделено капитальному строительству в интересах ядерных сил, добавил Шойгу.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что в постоянной боевой готовности находится 95% группировки. При этом в РВСН одновременно создают новые комплексы, а также занимаются перевооружением, что является одной из целей ракетных войск наряду с развитием военно-технического потенциала.