Шойгу рассказал, сколько танков и самолетов передали Украине страны Запада Шойгу: страны Запада передали Украине свыше 5 тысяч танков и БТР

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Страны Запада передали Украине 5220 танков, БМП и БТР, а также 28 самолетов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании ведомства. По словам министра, Украина также получила от западных партнеров и другие виды вооружений. В частности, Киеву передали 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов и более 1,3 тысячи артиллерийских систем.

Запад поставил Киеву <...> свыше 1300 артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caesar, Paladin и Krab, — отметил министр.

Шойгу также отметил, что с начала специальной военной операции 54 различных государства заявили о военных поставках Украине. Однако далеко не все эти страны поставляют вооружения. По словам министра, реально это делают лишь 15 стран.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что активность сил НАТО у границ государства резко возросла. На это указывает переброска значительных сил из США. Путин подчеркнул, что численность войск НАТО особенно увеличилась в странах Восточной и Центральной Европы. Вступление Финляндии в Альянс глава государства назвал очередным этапом его приближения к российским границам.

В то же время российский лидер отметил, что РФ продолжает модернизировать свои вооружения и укреплять ядерную триаду, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире. До конца года на службу в Вооруженных силах РФ заступят 15 ракетных комплексов «Ярс», подчеркнул глава государства.