Шойгу наградил участников СВО в госпитале им. Вишневского

Фото: mil.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил участников СВО, которые проходят лечение в Центральном военно-клиническом госпитале имени А.А. Вишневского, сообщается в Telegram-канале военного ведомства. Он вручил бойцам государственные награды, ордена Мужества, медали Суворова и медали «За Отвагу».

Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю Вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе — защите жизни и здоровья наших военнослужащих, — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что большое количество выживших удается сохраниться за счет быстрой эвакуации. Шойгу похвалил врачей, которые работают на месте «очень хорошо и оперативно», задействуя авиацию и автотранспорт. Министр отметил особую роль военных врачей и медсестер в оказании помощи раненным в ходе СВО.

Глава Минобороны также поздравил специалистов медслужбы Вооруженных Сил РФ с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Шойгу выразил благодарность медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу.

Отмечается, что всего с начала проведения СВО более 70% военных врачей, среднего и младшего медперсонала получили боевой опыт. За мужество и героизм, проявленные при спасении жизней бойцов, более 4,5 тысячи военных медиков отметили госнаградами.

Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа и проинспектировал арсеналы хранения вооружения на Омском заводе транспортного машиностроения, где производятся танки и тяжелые огнеметные системы.