Шойгу озвучил условия для возобновления зерновой сделки Шойгу: Россия готова возобновить зерновую сделку при выполнении обещаний

Черноморская инициатива по вывозу украинского зерна может возобновиться, если при ее реализации будут учитываться интересы российской стороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, зерновая сделка развалилась вовсе не по вине Москвы.

Она была инициирована уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена, — сказал министр.

Как уточнил Шойгу, лишь после краха договоренностей выяснилось, что выполнить требования России для многих оказалось гораздо сложнее, чем построить новые логистические маршруты.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа утверждал, что Россия не станет возвращаться к зерновой сделке, однако власти страны допускают создание альтернативных механизмов без участия Украины.

Самыми жизнеспособными вариантами он считает поставки продовольствия в бедные страны через Турцию и Египет, которые являются наилучшими логистическими хабами и продолжают взаимодействовать с Россией. Проблема заключается в том, что такому сценарию противятся западные правительства. Они уже пытаются блокировать проход кораблей, возможности транспортировки, финансирования и оплаты сделок.