Шойгу оценил прогресс по модернизации НИИ Минобороны в Подмосковье Шойгу посетил экспериментальные базы НИИ Минобороны в Московской области

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил экспериментальные базы научно-исследовательских институтов Минобороны РФ в Подмосковье и проверил ход их модернизации, сообщила пресс-служба ведомства. Он совершил визит в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье, в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны России к сдаче в эксплуатацию готовятся два новых здания научно-исследовательского кластера. Отмечается, что их построили в интересах биологической защиты РФ. Новые лаборатории позволят в кратчайшие сроки выявлять угрозы, а также разрабатывать и изготавливать средства индикации и вакцины. Также министру обороны доложили о развитии социальной инфраструктуры.

Шойгу ранее заявил, что эффективная работа Министерства обороны России и правильная организация деятельности оборонно-промышленного комплекса позволили в разы нарастить выпуск боеприпасов и вооружения в 2023 году. По его словам, за год удалось расширить и модернизировать мощности ОПК, попутно увеличив производительность труда.