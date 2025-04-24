Шойгу объяснил, как Россия ответит в случае агрессии западных стран Шойгу: Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран

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Сергей Шойгу

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран, даже если те будут использовать обычное оружие, заявил в беседе с ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что это положение было закреплено в ноябре 2024 года в обновленных Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Беларусь, в том числе с использованием обычного оружия, — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что Москва внимательно отслеживает военную активность европейских государств. По его словам, Стратегия национальной безопасности предусматривает симметричные и асимметричные меры против угроз суверенитету и территориальной целостности страны. Ядерное сдерживание, как отметил секретарь Совбеза, направлено против государств и коалиций, рассматривающих РФ как противника и обладающих оружием массового поражения или значительным военным потенциалом.

Ранее Шойгу выразил мнение, что ввод миротворцев на исторические территории России может привести к третьей мировой войне. По его словам, это понимают здравомыслящие политики в Европе, которые не желают столкновения НАТО и РФ. Шойгу уточнил, что угроза разворачивания на Украине военной инфраструктуры Североатлантического альянса и послужила спусковым крючком для начала СВО.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия разместит ядерное оружие в космосе, если сочтет нужным. По его мнению, Москва не станет спрашивать ни у кого разрешения на этот шаг.