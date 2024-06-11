Шойгу объяснил, как Запад вынудил Россию устроить ядерные учения Шойгу назвал ядерные учения России реакцией на действия Запада

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Сергей Шойгу

Ядерные учения Вооруженных сил РФ стали ответом на действия Запада на Украине, объяснил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью «Российской газете». По его словам, Москва приняла подобный шаг из-за роста военного потенциала стран НАТО рядом с государственными границами, а также призывов разрешить ВСУ удары по территории РФ.

Наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам, — отметил Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ уточнил, что мировое сообщество сдержанно реагирует на ядерные учения. По его мнению, все большее число стран осознает, что к деградации в сфере международной безопасности привели действия Соединенных Штатов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Россия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил. В ведомстве уточнили, что военные планируют отработать вопросы совместного боевого применения соответствующего вооружения военными РФ и Белоруссии.