Сенатор заявил о попытках США повлиять на президентские выборы в России Сенатор Климов: США будут пытаться повлиять на президентские выборы в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США непрерывно пытаются влиять на президентские выборы России и сейчас их задача — это дискредитировать избирательную систему страны, заявил NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, врагам страны необходимо сымитировать «некие протестные действия».

США непрерывно пытаются влиять на президентские выборы России, сейчас задача наших врагов — это дискредитировать нашу избирательную систему, так как итоги предстоящих выборов им понятны. Они знают реальную социологическую ситуацию в России и осознают, что большая часть населения поддерживает действующего президента Владимира Путина. Но им необходимо сымитировать некие протестные действия, — заявил сенатор.

Он отметил, что раньше США опирались на иностранных агентов, однако большинство из них «сбежали из страны». Теперь американцы подняли свои картотеки и стараются найти тех, кто раньше находился на подконтрольных им территориях, в том числе среди учащихся по обмену, а их десятки тысяч.

До этого попытки США повлиять на выборы в России оказывались провальными, потому что наше государство и общество консолидировано отстаивает свой суверенитет. Однако аналогичные попытки в других странах, например, на Украине, у них увенчались успехом. Задача каждого из нас сделать так, чтобы эти попытки в России были провальными и впредь, — резюмировал сенатор.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что США работают над созданием пятой колонны в России. По его словам, для этого Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена.