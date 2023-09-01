Сенатор рассказал, изменятся ли отношения РФ и Турции после встречи лидеров Цеков: отношения Турции и России после встречи лидеров не изменятся кардинально

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отношения России и Турции после встречи лидеров стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана кардинальным образом не изменятся, считает сенатор Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru он отметил, что после переизбрания Эрдогана Турция начала проявлять недружественные действия по отношению к России. Несмотря на это, он уверен, что власти обеих стран заинтересованы в сотрудничестве и отношения будут как раньше.

После переизбрания Эрдогана взаимоотношения между Турцией и Россией ухудшились. <...> Мне кажется, недружественный курс Турции по отношению к России им невыгоден и в будущем, возможно, уже на предстоящей встрече Путина и Эрдогана, коррекции в этот курс будут внесены. <...> Я не считаю, что наши отношения кардинально изменятся. Турция и Россия заинтересованы в сотрудничестве, и мы надеемся, что наши отношения останутся предсказуемыми, такими, как раньше, — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что наиболее болезненной темой для России стала передача Турцией пленных солдат «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Украину. При этом член Совфеда уверен, что Турция действует не в интересах США, Украины или России, а лишь в своих собственных. Он отметил, что Турция не присоединялась к санкциям против РФ и не перекрывала проливы в Черном море, у двух стран имеется множество совместных проектов на государственном уровне. Цеков выразил надежду, что эти факторы позволят сохранить теплые отношения государствам и их лидерам.

Ранее стало известно, что переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча пройдет в середине дня.