Сенатор раскрыл, почему Пашинян потребовал от Лукашенко извинений Сенатор Гибатдинов: Пашинян готов сделать все в угоду США

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов на все в угоду США, поэтому заявляет о возможном выходе из ОДКБ, а также требует извинений от президента Белоруссии Александра Лукашенко, считает член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. В беседе с NEWS.ru сенатор отметил, что главной целью Вашингтона является снижение авторитета России.

Он готов сделать все в угоду США, а их главной целью является снизить авторитет России. Именно поэтому Пашинян регулярно заявляет об уходе из ОДКБ и нарушает свои обязательства перед собственным народом, — пояснил Гибатдинов.

Как уточнил сенатор, Россия и Белоруссия — сильные союзные страны. По его словам, Пашинян прекрасно понимает, что в отличие от него Лукашенко никогда не предаст интересы Белоруссии. Тем временем премьер Армении ставит под угрозу суверенитет своей страны, уверен Гибатдинов.

[Пашинян] ставит под угрозу суверенитет Армении. По сути дела, он стал заложником той ситуации, которую сам же и создал, — заключил сенатор.

Пашинян ранее заявил, что следующим логическим шагом в отношениях с ОДКБ станет выход Армении из организации. По словам армянского лидера, решается вопрос лишь о том, когда это произойдет — через месяц, год или три года. Он добавил, что Ереван может поменять свое отношение к ОДКБ только в том случае, если Лукашенко извинится или Белоруссия выйдет из организации.