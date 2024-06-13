Пашинян назвал следующий шаг после заморозки членства в ОДКБ Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ логическим шагом после заморозки членства

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что следующим логическим шагом в отношениях с ОДКБ станет выход из организации, передает «Интерфакс». По словам армянского лидера, решается вопрос лишь о том, когда это произойдет — через месяц, год или три года.

Мы заморозили свое участие в ОДКБ. Следующим логическим шагом станет выход из организации. В программе правительства мы не говорили, что останемся членом ОДКБ. Мы говорили, что имеем вопросы, которые должны получить ответы, — сказал он.

Он добавил, что Ереван может поменять свое отношение к ОДКБ в том случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко извинится или Минск выйдет из организации. По словам Пашиняна, белорусский лидер заявлял, что участвовал в подготовке конфликта в Карабахе, «поощрял, верил, желал победы Азербайджану».

А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Белоруссии в формате ОДКБ? Разве вы не говорите о достоинстве, принципиальности? Есть ситуация, что в ЕАЭС, в ОДКБ я в каком-то смысле буду вынужден, — заявил Пашинян.

Ранее генеральный секретарь объединения Имангали Тасмагамбетов заявил, что ОДКБ ожидает, что Армения определится с перспективами своих отношений с организацией. По его словам, за последний год Ереван сократил свое участие, но, несмотря на это, все обязательства перед страной сохраняются в полном объеме.

12 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян сказал, что Пашинян не заявлял о выходе страны из ОДКБ. По его словам, глава правительства сообщил о планах властей определиться со сроками выхода из организации.