ОДКБ выдвинула Армении одно требование ОДКБ ожидает от Армении ясности в отношениях с организацией

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ОДКБ ожидает, что Армения определится с перспективами своих отношений с организацией, заявил генеральный секретарь объединения Имангали Тасмагамбетов. По его словам, которые приводятся на официальном сайте, за последний год Ереван сократил свое участие, но, несмотря на это, все обязательства перед страной сохраняются в полном объеме.

Рассчитываем, что политическое руководство республики внесет ясность в перспективы своих отношений с ОДКБ. Это было бы на пользу всем участникам нашего объединения прежде всего для полноценного планирования будущей совместной деятельности, — заявил Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской ассамблеи в Алма-Ате.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ не выполнила свои обязательства в период 2021–2022 годов. Он добавил, что после этого Ереван приостановил свое участие в организации. Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что республика отказалась участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ и ее финансировании в 2024 году.

Тасмагамбетов, комментируя шаги Еревана, заявлял, что выбор властей страны остаться в составе ОДКБ или покинуть организацию отразит ее суверенный шаг. Он подчеркнул, что все государства-члены придерживаются политики многовекторности, которая регулирует подобные решения.