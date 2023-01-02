Сенатор призвала лишить Меладзе гражданства Сенатор Афанасьева призвала лишить Меладзе российского гражданства после инцидента на корпоративе

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Валерий Меладзе

Сенатор Елена Афанасьева в Telegram призвала лишить певца Валерия Меладзе российского гражданства. Так она отреагировала на поступок артиста на концерте, где тот произнес украинский националистический лозунг.

За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации, — написала Афанасьева.

Председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что готова лично обратиться в Министерство культуры и найти организацию, которая направила бы заявку для отзыва у артиста всех наград и званий.

2 января Telegram-канал SHOT сообщил, что Меладзе произнес на концерте фразу из националистического украинского лозунга по просьбе фаната. Этот момент попал на видео. Меладзе снял на мобильный телефон один из зрителей. Предположительно, певец выступал на новогоднем корпоративе, который проходил в Дубае.

На кадрах один из фанатов попросил Меладзе произнести лозунг с прославлением Украины. Певец, убрав в сторону микрофон, ответил собеседнику короткой фразой и затем добавил: «Тс-с». Сразу после этого исполнитель сообщил гостям, что он вне политики.