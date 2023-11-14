Сенатор призвал Киев отказаться от «зверских» методов после обвинений ООН Сенатор Цеков: Украина должна отказаться от использования запрещенного оружия

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

Сейчас наступило переломное время, когда многие международные организации и государства говорят правду о том, что происходит на Украине, и обличают ее, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, после того как в ООН выдвинули обвинения Киеву в нарушении Оттавской конвенции, в стране должны отказаться от «зверских» методов борьбы и наладить с Россией дружеские отношения.

Мы понимаем, что Киев использует незаконные, зверские методы, выступая против России. В частности, эти методы направлены и против украинских граждан. Международные структуры признали эту бесчеловечность, дали этому оценку. Это говорит о том, что многие начинают разбираться в ситуации на Украине. То, что в ООН выдвинули обвинения в нарушении Оттавской конвенции, хорошо и для России, и для Украины, потому что им надо стремиться к окончанию конфликта. Киев должен договориться с нами раз и навсегда, чтобы наладить дружеские отношения, – рассказал Цеков.

Сенатор отметил, что Украина должна отказаться от использования запрещенного оружия и своих методов борьбы на поле боя. Он подчеркнул, что к ООН прислушиваются все государства и отмечают правоту сделанных в организации заявлений.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Дмитрий Кузнецов рассказал, что страны Запада и Украина никогда не несли ответственности после обвинений со стороны ООН. По его словам, проблема заключается в том, что система международной безопасности сейчас находится в кризисе.