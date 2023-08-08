Сенатор ответил пожелавшему вернуть Абхазию и Южную Осетию премьеру Грузии Сенатор Джабаров: Грузия должна наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия должна наладить отношения со своими соседями, сообщил NEWS.ru первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Так он прокомментировал слова грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который заявил, что страна намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии. По словам Джабарова, Гарибашвили придерживается образа взвешенного и мудрого политика, но «слишком много наломал дров» Михаил Саакашвили.

Он пытался решить проблему с Южной Осетией и Абхазией силовым и безобразным методом, там погибли люди. Я не знаю, как они будут решать этот вопрос. Мы признали независимость и Абхазии, и Южной Осетии, но в любом случае они должны наладить отношения между собой, потому что это соседи. Соседей не выбирают. Я желаю мира и процветания Абхазии, Грузии и Южной Осетии. А что касается их отношений между собой, это они должны сами решать, — заявил Джабаров.

Как добавил сенатор, для России главное, чтобы война не исходила из этого региона, чтобы Грузия, Абхазия и Южная Осетия работали и жили ради собственных интересов и задач.

Грузинские войска начали обстрел Южной Осетии 8 августа 2008 года, после чего атаковали регион пехотой и бронетехникой. Вооруженные силы России вытеснили армию Грузии после пяти дней боевых действий. Позднее Москва признала суверенитет Абхазии, а также Южной Осетии. Грузия же не признала независимость этих территорий и считает их своими.

Глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев ранее заявил, что в августе 2008 года Россия приняла единственно верное решение по защите республики. По его словам, принуждение Грузии к миру и признание суверенитета Южной Осетии стали залогом ее стабильного развития.