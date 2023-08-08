В Южной Осетии назвали решение России в 2008 году единственно верным МИД Южной Осетии: решение РФ принудить Грузию к миру 15 лет назад было единственно верным

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Принятое Россией в августе 2008 года решение о защите Южной Осетии от грузинских войск было «единственно верным», заявил в интервью РИА Новости глава МИД частично признанной республики Ахсар Джиоев. Он напомнил, что в 2008 году, когда весь мир следил за открытием Олимпиады, армия Грузии попыталась взять регион под свой контроль.

Единственно верное решение руководства Российской Федерации — принуждение агрессора к миру и признание независимости Республики Южная Осетия — стали залогом ее стабильного развития и уверенности в спокойном будущем. Россия является надежным гарантом мира и безопасности Южной Осетии, — заявил министр.

Он также отметил, что за прошедшие годы между сторонами была сформирована «солидная» двусторонняя договорно-правовая база, охватывающая все сферы взаимодействия — от обороны и внешней политики до культуры, экономики, социальной сферы. Также Джиоев сообщил о «колоссальной работе» по восстановлению инфраструктуры республики и реализации проектов социально-экономического развития.

В ночь на 8 апреля 2008 года грузинские войска совершили обстрел из установок залпового огня «Град» Южной Осетии. После этого они атаковали регион. В этой связи Россия ввела вооруженные силы и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинов из региона. 26 августа того же года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузия не признала независимость территорий и считает их своими регионами.

В мае 2022 года Госдума ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией. В том же месяце закон, позволяющий иметь гражданства обеих стран, утвердил глава государства. Также Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, которое позволит гражданам РФ получить абхазское гражданство без отказа от российского. Соглашение подписали в Москве 27 сентября 2022 года.