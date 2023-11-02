Сенатор объяснил, почему РФ не станет сообщать Совету Европы о введении ЧС Сенатор Цеков: Россия не намерена сообщать Совету Европы о внутренних проблемах

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сергей Цеков

Россия не позволит Совету Европы (СЕ) себя контролировать и что-то навязывать, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, раньше Москва надеялась, что Европа будет соблюдать военный паритет и с уважением относиться к России. Однако там воспользовались этим и стали расширять НАТО на восток. Поэтому президент России Владимир Путин подписал закон об отмене информирования Совета Европы о введении в стране военного положения.

Они поддерживают ВСУ, для чего нас информировать их о наших внутренних проблемах? Этого делать в принципе не стоит, а в условиях тех отношений, которые сложились с ними у нас сейчас и подавно. Мы не будем позволять нас контролировать и что-то нам навязывать, — объяснил Цеков.

О том, что президент России подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генсека СЕ о введении в стране чрезвычайного или военного положений стало известно в четверг, 2 ноября. При этом, как говорится в документе, информирование об этом генерального секретаря ООН по-прежнему обязательно. На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является по большей части «юридико-технической», поскольку Москва покинула состав Совета Европы в марте 2022 года.