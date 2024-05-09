Сенатор объяснил, почему киевляне не побоялись прийти к Вечному огню Сенатор Гибатдинов: цветы у вечного огня доказали, что украинцы помнят Победу

Фото: AP/ТАСС

Большинство думающего населения Украины не согласно с политикой нынешней власти, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. Так он прокомментировал действия жителей Киева, которые с утра 9 мая беспрерывно несут цветы к Вечному огню.

Украинцы, которые не идут на поводу бандеровской пропаганды — это истинные патриоты и герои. Они доказывают, что абсолютное большинство думающего населения Украины не согласны с действующим режимом, — заявил Гибатдинов.

Он напомнил, что россияне и украинцы были одним народом, который вместе сражался против фашизма. Сенатор подчеркнул, что это историческая правда. По его словам, в сердцах украинцев осталась память о борьбе за будущее в составе Советского Союза.

К очень большому сожалению сейчас Украину возглавляют последователи бандеровских идей. Они пытаются навязать народу свою идеологию и диктуют идеи нацизма. Несмотря на это, большинство людей не принимают этого, — заявил он.

Гибатдинов добавил, что самым ярким примером несогласия с политикой Киева является Новороссия, в частности Херсонская область. Он рассказал, что местные жители восстанавливают памятники советских лидеров и героев. Граждане разговаривают на русском, помнят и ценят наследие СССР и считают себя частью России.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в парке Славы в Киеве местные жители приносят цветы к Вечному огню. На кадрах с места событий можно увидеть, что цветы лежат у каждой плиты, где увековечены имена солдат. На месте дежурят сотрудники полиции.