Сенатор объяснил, как Россия отомстит за обстрел Донецка в пасхальную ночь Сенатор Цеков: Россия отомстит за обстрел Донецка полным достижением целей СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В словах уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о мести за обстрел Донецка в пасхальную ночь скрыто желание того, чтобы Россия полностью достигла целей спецоперации, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, это будет возвращением Украины к «цивилизованному образованию».

Демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины, абсолютное уважение к нашим духовным, культурным, историческим ценностям, соблюдение прав русскоязычного населения. Вот этим надо, если можно так сказать, «отомстить» не только с точки зрения физического ответа, а с точки зрения достижения российских целей на Украине. Это отмщение с точки зрения возвращения Украины к православному, цивилизованному, дружественному нам образованию, — сказал сенатор.

Местью Украине Москалькова пригрозила, возмутившись тем, что ВСУ обстреляли мирное население во время религиозного праздника. Она назвала украинских военных «безбожными сволочами». Омбудсмен также опубликовала кадры, на которых видны последствия обстрела.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Донецк минувшей ночью четырежды подвергался обстрелам. В общей сложности ВСУ выпустили по городу 20 ракет. В результате погибла беременная женщина и еще три человека пострадали. Кроме того, пришлось эвакуировать прихожан из кафедрального Спасо-Преображенского собора, где проходило пасхальное богослужение.