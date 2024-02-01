Сенатор назвал главное направление сотрудничества с новым премьером Грузии Сенатор Климов: сотрудничество Москвы и Тбилиси выгодно грузинскому бизнесу

Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Ираклий Кобахидзе

Время покажет, как дальше будут складываться отношения России и Грузии, однако у стран есть немалое количество связей, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, сотрудничество с РФ выгодно грузинскому народу и бизнесу.

Это внутренние дела Грузии, у нас нет дипломатических отношений с этой страной. Но у нас есть немалое количество связей, которые выгодны грузинскому народу и грузинскому бизнесу. Из этого мы и будем исходить. А оценку пусть ему дает грузинский народ, — заявил Климов.

Ранее Ираклий Гарибашвили покинул пост премьер-министра Грузии. На его место правящая партия «Грузинская мечта» предложила кандидатуру Ираклия Кобахидзе. По его словам, в новом правительстве сменится только министр обороны.

Политолог Васо Капанадзе предположил, что отставка Гарибашвили говорит о недовольстве основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили работой кабмина страны. По его мнению, уход Гарибашвили не связан с разногласиями между ним и президентом республики Саломе Зурабишвили. При этом политолог задался вопросом, станет ли работа кабмина более эффективной и повысится ли конкурентоспособность «Грузинской мечты» к предстоящим в октябре парламентским выборам в Грузии.