«Сбивать нещадно»: в ГД призвали жестко отвечать на удары F-16 по России Депутат Журавлев: ВС РФ будут нещадно сбивать F-16 при попытке удара по России

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16

Вооруженные силы России будут «нещадно сбивать» самолеты F-16, которыми ВСУ могут попытаться нанести удары по российским территориям, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что отправляющие Украине такую военную технику страны должны понимать, что это «дорога в один конец».

Страны, которые их (F-16. — NEWS.ru) отправляют, должны понимать, что это фактически дорога в один конец, а ведь в кабинах F-16 почти наверняка сидят военные из Нидерландов или Швеции. Украинцев управлять ими так и не научили, слишком сложная техника. Будем сбивать нещадно, чтобы они вообще не успели никуда выстрелить, — высказался депутат.

Парламентарий отметил, что эти поставки ВСУ были ожидаемы. По мнению Журавлева, все обсуждения о возможности использования западного оружия для атак по российским территориям были нужны только для того, чтобы отвлечь внимание от реальной ситуации на фронте.

ВСУ и без того ежедневно стреляют по той же Белгородской области из дальнобойного оружия, такого, как, к примеру, HIMARS, радиус поражения которого до 150 км. Точно так же не будет и никаких ограничений при использовании натовских истребителей, — добавил парламентарий.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что королевство разрешает Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по «военным целям» на территории РФ. По ее словам, Амстердам, в отличие от Бельгии, не будет накладывать ограничения на использование своих самолетов.