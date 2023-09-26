«Сатанизм в чистом виде»: СФ о желании Санду разорвать связи с Россией Сенатор Климов: современные европейские ценности — это сатанизм в чистом виде

Фото: Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майя Санду

То, что сегодня именуется европейскими ценностями, — это сатанизм в чистом виде, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, в этом смысле президент Молдавии Майя Санду была права, когда заявила, что для продвижения в республике европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией.

Если речь идет о тех ценностях, которые сейчас принято называть европейскими, то они не совпадают с общечеловеческими и теми, которые были характерны для классической Европы. В этом смысле, как ни странно, Санду права. То, что сегодня именуется европейскими ценностями, — это сатанизм в чистом виде, — заявил Климов.

По его словам, современные европейские ценности сегодня представляют собой нарушение прав человека, вмешательство во внутренние дела независимых государств и реабилитацию неонацизма. Они не совместимы с тем, что разделяет и поддерживает Россия, включая международное право, свободы, равенство государств, невмешательство во внутренние дела и другие нормы.

Ранее Майя Санду заявила, что для продвижения в Молдавии европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. Она подчеркнула, что необходимо стремиться к демократии и показывать это, в противном случае «это всего лишь разговоры».

Заявление уже прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия сама по себе является частью европейских ценностей, поэтому заявление Санду является ошибкой, за которую придется расплачиваться молдавскому народу.