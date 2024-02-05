«С жиру бесятся»: депутат про устроивших дебош в Калининграде генералов Депутат ГД Арефьев призвал наказать таможенников за дебош в Калининграде

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Николай Арефьев

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил в беседе с NEWS.ru, что начальника тыла ФТС России генерал-лейтенанта Олега Завгороднего и замглавы таможенной службы генерал-полковника Андрея Струкова нужно наказать за предполагаемый дебош в Калининграде. Депутат также предложил проверить таможенников на предмет законности расходования средств на пятизвездочный отель во время командировки.

Это и не генералы. Наверняка все их генеральские погоны были куплены, потому что их даже людьми-то назвать нельзя. Мне сложно представить, что из себя представляет номер за 200 тысяч, который они взяли. Я довольствуюсь номером за пять тысяч и считаю, что он достаточно комфортабельный. Они с жиру бесятся. И делают это, скорее всего, на ворованные деньги, — предположил Арефьев.

Парламентарий считает, что чиновники должны быть привлечены к ответственности. По словам депутата, он даже не может назвать поведение таможенников вольностью.

Скорее показные мероприятия о том, как расходовать ворованные деньги. Такие действия должны быть наказуемы. Погоны с них необходимо снять, разжаловать до рядовых и больше не допускать ни до какой государственной службы. По-другому с такими личностями просто нельзя. Также нужно расследовать, откуда у них такие деньги. Я сомневаюсь, что у таможенников такие оклады, которые позволяют останавливаться в таких отелях, сидеть в ресторане, — объяснил депутат.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Завгородний и Струков приехали в Калининград для участия в коллегии и заселились в дорогом отеле, где устроили дебош, матерились и приставали к постояльцам. По данным «112», в результате Завгороднего задержали. Канал также опубликовал видео, предположительно, из отдела калининградской полиции, на котором пьяный мужчина с наручниками на руках лежит на полу и матерится на стражей порядка.