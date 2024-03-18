Рябков заявил о прекрасном самочувствии на фоне сообщений об инфаркте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что чувствует себя прекрасно. Перед этим в СМИ появились сообщения, что замглавы МИД якобы госпитализировали в реанимацию после перенесенного инфаркта.

Чувствую себя прекрасно, — сказал Рябков.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Рябков попал в реанимацию с инфарктом. По информации канала, замглавы МИД почувствовал себя плохо ночью 17 марта, у него сильно давило в груди, и он вызвал скорую, на которой его доставили в больницу.

По данным Baza, дипломат попал в реанимацию, минуя приемное отделение, медики диагностировали у него острый инфаркт миокарда. Канал писал, что замминистра провели операцию по установке стента, его состояние оценивалось как тяжелое.

Ранее MK.RU сообщало, что в Москве госпитализировали народного артиста России Анатолия Васильева. По информации издания, актера доставили в больницу 8 марта из-за травмы колена. По его данным, 84-летний артист театра на Таганке был травмирован в результате падения. MK.RU также писал, что Васильева отвезли в медучреждение из его квартиры на Большом Власьевском переулке в центре российской столицы для диагностики, подробности о состоянии актера не уточнялись.