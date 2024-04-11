Рябков: Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Россия может пересмотреть односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, поводом для этого может стать размещение США ракет средней дальности на Гуаме.

Рябков отметил, что намерения Вашингтона по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) носят необратимый настрой. Дипломат отметил, что Москва не оставит это без внимания.

Хотелось бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который США создавался упорно в последние годы именно в той сфере, которая раньше регулировалась ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности). Необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания, — уточнил замглавы МИД.

Он добавил, что одним из вариантов противодействия РФ станет пересмотр одностороннего моратория на развертывание подобных систем. Рябков отметил, Москва будет переходить к более практической фазе реагирования по мере того, как планы Вашингтона будут приобретать конкретные очертания.

Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии (USARPAC) сообщил, что США рассчитывают до конца 2024 года разместить в Азии ракетные системы среднего радиуса. Источник не назвал конкретных союзников Вашингтона, которым поставят вооружения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что намерение Пентагона поставить ракеты средней дальности в Азию приведет к осложнению ситуации вокруг Тайваня. По мнению парламентария, это решение вызовет напряженность в регионе.